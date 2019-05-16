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Бизнес и законодательство 16.05.2019 18:31

Инвестиции в завод по производству одноразовых шприцов составили около 10 млн манатов

Инвестиции в завод по производству одноразовых шприцов на территории Пираллахинского промышленного парка (ППП) составили 9,5 млн манатов (около $5,6 млн по текущему курсу).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода, сообщает сайт главы государства.

Строительство завода по производству одноразовых шприцов осуществило ООО «Diamed Co». Инвестиции в строительство завода составили 9,5 млн манатов. При этом компания на строительство завода получила льготный кредит в размере 5 млн манатов.

Для производства продукции на заводе будет использоваться местное и зарубежное сырье. Мощность завода составит на начальном этапе 150 млн одноразовых шприцов в год. Производимую продукцию планируется направлять, в том числе на экспорт, в Россию, Грузию, Иран и страны Центральной Азии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере. Общая площадь парка составляет 30 га, его резидентами являются 5 компаний.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВОД, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]