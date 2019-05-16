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Внешняя политика 16.05.2019 18:34

Азербайджан и Парагвай отказываются от визового режима для владельцев диппаспортов

Президент Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение Азербайджана с Парагваем «Об освобождении от визовых ограничений владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов».

Документ был подписан 23 марта 2019 года в Асунсьоне в рамках официального визита главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Парагвай.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАРАГВАЙ, ВИЗА, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]