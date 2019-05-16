Азербайджан и Парагвай отказываются от визового режима для владельцев диппаспортов

Президент Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение Азербайджана с Парагваем «Об освобождении от визовых ограничений владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов».

Документ был подписан 23 марта 2019 года в Асунсьоне в рамках официального визита главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Парагвай.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде