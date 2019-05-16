Алиев утвердил правила выдачи документа о льготах в связи с финалом Лиги Европы УЕФА 2019 и игр Чемпионата ЕВРО-2020 в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил правила выдачи юридическим и физлицам "подтверждающего документа" о применении налоговых и таможенных льгот в связи с проведением в Баку финала Лиги Европы УЕФА 2019 и игр Чемпионата Европы по футболу- 2020, сообщает сайт главы государства.
Соответствующий указ Алиев подписал в четверг.
Согласно правилам, подтверждающий документ является основанием для получения налоговых и таможенных льгот и освобождений от налогов и таможенных пошлин , установленных Налоговым Кодексом Азербайджана и законом " О таможенных тарифах". Выдача этого документа в связи с проведением финальной игры Лиги Европы УЕФА 2019 и игр Чемпионата Европы по футболу в 2020 году будет осуществляться только лицам, предусмотренным вышеуказанными законодательными актами. Причем список этих лиц должен быть утвержден УЕФА и в электронном виде отправлен АФФА.
Подтверждающий документ выдается со стороны АФФА в течение 3 дней.
В финале Лиги Европы УЕФА 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе борьбу за трофейный кубок поведут английские клубы "Челси" и "Арсенал".
В 2020 году в Баку пройдёт несколько матчей чемпионата Европы по футболу - групповые 13, 17 и 21 июня, и четвертьфинал 3 июля.
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