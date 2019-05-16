Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9057 RUR   0.0263 GBR   2.1846 TRY   0.2821

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.02 0.24 Brent 71.77 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.05.2019 19:51

Алиев утвердил правила выдачи документа о льготах в связи с финалом Лиги Европы УЕФА 2019 и игр Чемпионата ЕВРО-2020 в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил правила выдачи юридическим и физлицам "подтверждающего документа" о применении налоговых и таможенных льгот в связи с проведением в Баку финала Лиги Европы УЕФА 2019 и игр Чемпионата Европы по футболу- 2020, сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ Алиев подписал в четверг.

Согласно правилам, подтверждающий документ является основанием для получения налоговых и таможенных льгот и освобождений от налогов и таможенных пошлин , установленных Налоговым Кодексом Азербайджана и законом " О таможенных тарифах". Выдача этого документа в связи с проведением финальной игры Лиги Европы УЕФА 2019 и игр Чемпионата Европы по футболу в 2020 году будет осуществляться только лицам, предусмотренным вышеуказанными законодательными актами. Причем список этих лиц должен быть утвержден УЕФА и в электронном виде отправлен АФФА.

Подтверждающий документ выдается со стороны АФФА в течение 3 дней.

В финале Лиги Европы УЕФА 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе борьбу за трофейный кубок поведут английские клубы "Челси" и "Арсенал".

В 2020 году в Баку пройдёт несколько матчей чемпионата Европы по футболу - групповые 13, 17 и 21 июня, и четвертьфинал 3 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕМПИОНАТЫ, ЛЬГОТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]