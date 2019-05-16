Баку и Прага обсудили вопросы развития ВТС

Чешская компания «Ceska Zbrojovka Group SE» презентовала в министерстве обороны Азербайджана возможности военной продукции собственного производства, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Заместитель министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-майор Фуад Мамедов в четверг провел встречу с президентом «Ceska Zbrojovka Group SE» Любомиром Ковариком.

«На встрече обсуждались вопросы расширения совместной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, а также была представлена презентация по тактико-техническим характеристикам и возможностям применения военной продукции, производимой компанией», - отмечается в информации.

Ранее председатель Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» о заинтересованности Чехии в финансировании различных проектов в Азербайджане, в том числе в создании производства продукции оборонной промышленности.

По его словам, с 2015 года Баку и Прага ведут переговоры по налаживанию производства в Азербайджане продукции оборонной промышленности. Вондрачек сообщил, что компания «Ceska Zbrojovka» реализует проекты за рубежом и могла бы наладить производство и в Азербайджане. «Производимая продукция может быть рассчитана как на местный, так и на региональный рынок», - подчеркнул он.

Н.Аббасова