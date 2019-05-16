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Внешняя политика 16.05.2019 20:09

Баку и Прага обсудили вопросы развития ВТС

Чешская компания «Ceska Zbrojovka Group SE» презентовала в министерстве обороны Азербайджана возможности военной продукции собственного производства, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Заместитель министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-майор Фуад Мамедов в четверг провел встречу с президентом «Ceska Zbrojovka Group SE» Любомиром Ковариком.

«На встрече обсуждались вопросы расширения совместной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, а также была представлена презентация по тактико-техническим характеристикам и возможностям применения военной продукции, производимой компанией», - отмечается в информации.

Ранее председатель Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» о заинтересованности Чехии в финансировании различных проектов в Азербайджане, в том числе в создании производства продукции оборонной промышленности.

По его словам, с 2015 года Баку и Прага ведут переговоры по налаживанию производства в Азербайджане продукции оборонной промышленности. Вондрачек сообщил, что компания «Ceska Zbrojovka» реализует проекты за рубежом и могла бы наладить производство и в Азербайджане. «Производимая продукция может быть рассчитана как на местный, так и на региональный рынок», - подчеркнул он.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, ВТС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]