Баку и Прага обсудили вопросы развития ВТС

Чешская компания «Ceska Zbrojovka Group SE» презентовала в министерстве обороны Азербайджана возможности военной продукции собственного производства, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Заместитель министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-майор Фуад Мамедов в четверг провел встречу с президентом «Ceska Zbrojovka Group SE» Любомиром Ковариком.
«На встрече обсуждались вопросы расширения совместной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, а также была представлена презентация по тактико-техническим характеристикам и возможностям применения военной продукции, производимой компанией», - отмечается в информации.
Ранее председатель Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» о заинтересованности Чехии в финансировании различных проектов в Азербайджане, в том числе в создании производства продукции оборонной промышленности.
По его словам, с 2015 года Баку и Прага ведут переговоры по налаживанию производства в Азербайджане продукции оборонной промышленности. Вондрачек сообщил, что компания «Ceska Zbrojovka» реализует проекты за рубежом и могла бы наладить производство и в Азербайджане. «Производимая продукция может быть рассчитана как на местный, так и на региональный рынок», - подчеркнул он.
Н.Аббасова
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