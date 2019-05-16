Рост нефтяного рынка ускорился, Brent превысила $73 за баррель

Нефть эталонных марок еще сильнее ускорила рост в ходе торгов в четверг, при этом цена Brent превысила отметку в $73 за баррель впервые с конца апреля.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,28 (2,06%) - до $63,30 за баррель.

Основным фактором роста цен на нефть в последние дни является эскалация напряженности на Ближнем Востоке. На выходных и в начале недели поступило несколько сообщений об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в регионе, включая несколько танкеров у побережья ОАЭ и важный нефтепровод в Саудовской Аравии.

Кроме того, в среду власти США распорядились об отзыве из Ирака всего дипломатического персонала, не связанного с выполнением особо важных задач, на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном, хотя конкретная причина такой меры не указана.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

Иран, в свою очередь, сигнализировал о готовности выйти из ядерного соглашения 2015 года.

"Атаки на саудовские танкеры и прекращение выполнения Ираном условий ядерного соглашения привели к росту напряженности в регионе", - заявил старший рыночный аналитик Oanda Альфонсо Эспарца.