Британцы злоупотребляют алкоголем чаще остальных в мире - исследование

Жители Великобритании злоупотребляют алкоголем чаще граждан других стран мира, свидетельствуют результаты исследования, проведенного независимой исследовательской компанией Global Drug Survey (Лондон).
Как показал анонимный опрос, в котором приняли участие свыше 123 тыс. человек из более чем 30 стран мира, за год британцы напиваются (get drunk) в среднем 51 раз, или практически каждую неделю.
При этом в опубликованном на сайте организации исследовании не приводятся критерии определения степени опьянения, а также метод выборки опрашиваемых.
За Британией в списке следуют жители других англоязычных стран - США, Канады и Австралии: они признались, что устраивают попойки от 47 до 50 раз в год. Реже всего сознались в злоупотреблении спиртным респонденты из Чили (в среднем 16 раз в год), а также Колумбии и Германии (по 22 раза). Данных по России в опубликованном на сайте исследовании нет.
Таким образом, отмечают эксперты, в среднем по миру частота злоупотребления алкоголем составляет 33 раза за год. При этом около 20% опрошенных выразили сожаление в связи с чрезмерным потреблением алкогольных напитков. Больше всего о распитии спиртного жалеют жители Германии (27,7% опрошенных), тогда как среди британцев переживают о своем пьянстве лишь 18,5% респондентов.
Исследование, опубликованное ранее в мае в британском медицинском журнале The Lancet, показало, что общемировой уровень потребления алкоголя за последние 27 лет вырос на 10%. В качестве причин специалисты называют как общий прирост населения, так и повысившееся потребление на душу населения.
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