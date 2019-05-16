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Регион 16.05.2019 23:55

В ЕС убеждены в непрекращающейся дезинформационной кампании РФ против Запада

Дезинформационная деятельность российских источников продолжается, и она не ограничивается выборами, заявил "Интерфаксу" один из официальных представителей Европейской комиссии.

"О дезинформации, выпущенной или распространенной российскими источниками, сообщалось в контексте нескольких выборов и референдумов в Евросоюзе, как это отмечается в "Плане действий ЕС по борьбе с дезинформацией", - отметил собеседник агентства в четверг в Брюсселе.

"Более того, другие, третьи, страны также применяют дезинформационные стратегии, быстро обучаясь на методах Российской Федерации", - продолжил европейский чиновник, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

По его словам, "попытки (России - ИФ) повлиять на выборы в США и Франции хорошо документированы".

"Публично доступные исследования указывают на попытки повлиять на общественные дебаты вокруг выборов и референдумов в Великобритании, Италии, Германии и Испании, помимо прочих. Кампания влияния российских источников не ограничивается периодом выборов, и нет никаких оснований предполагать, что эта деятельность была прекращена", - сказал европейский источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЗАПАД, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]