Глава Group-IB Илья Сачков считает важным узнать, кто стоял за автоматизированной накруткой голосов на телевизионном проекте "Голос. Дети", компания готова это сделать.

"Расследование до конца не завершено. Считаю, что для доведения его до конца важно понять, кто является исполнителем и заказчиком. Однако это является предметом отдельного расследования", - сообщил Сачков "Интерфаксу" в четверг.

"Перед нами никто не ставил задачу узнать, кто стоит за этой автоматизированной акцией. Мы готовы это выяснить, если к нам обратятся с этим Первый канал или владелец шоу", - отметил Сачков.

В пресс-службе Первого канала "Интерфаксу" подтвердили, что перед Group-IB "не ставилась задача найти злоумышленника".

"Задача была в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт вмешательства в голосование. Этот факт был подтвержден. "Голос. Дети" - это наши участники, музыка и талант. Для нас одинаково дороги все участники нашего проекта, мы любим и гордимся каждым и считаем, что дети не могут нести ответственности за действия взрослых", - сказали в пресс-службе.

В четверг компания Group-IB опубликовала первые результаты расследования, в ходе которого было установлено, что во время голосования происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

По данным компании, были ранжированы все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования. "Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд. Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000, сказали в компании.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона проекта. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 25 мая покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получив 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст обещал зрителям разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования.