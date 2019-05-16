В Грузии забастовали металлурги и шахтеры, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда

Сотни рабочих ООО "Грузинская сталь", созданного на базе Руставского металлургического завода, в четверг объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Как сообщают грузинские СМИ, основное требование бастующих, которые собрались перед зданием администрации завода, - повышение зарплаты на 50%.
"Лари обесценился, все дорожает, а наша зарплата по-прежнему не превышает 500-800 лари в месяц", - заявил журналистам один из бастующих металлургов.
По словам протестующих, руководство предприятия ни во что ни ставит их наболевшие проблемы. "Более того, сегодня в администрации нам заявили, что если не довольны своей работой, то можете уходить, на ваши места найдутся альтернативные работники", - сказал в эфире телеканала "Рустави 2" один из металлургов.
Между тем, как заявил позже телеканалу заместитель директора АО "Грузинская сталь" Арчил Мелкадзе, руководство изучит требования бастующих. "Мы изучим их требования и завтра дадим ответ, но насколько возможно будет их удовлетворить пока не известно, исходя из ситуации на предприятии", - сказал он.
Несмотря на это, бастующие не собираются возвращаться на свои рабочие места до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Почти синхронно с руставскими металлургами забастовали в четверг с аналогичными требованиями работники горно-обогатительного комбината "Чиатурмарганец" (Западная Грузия), одного из крупнейших производителей марганца в постсоветском пространстве, ныне входящего в холдинг Georgian Manganese.
По информации СМИ, чиатурские шахтеры также требуют увеличения зарплаты вдвое и улучшения условий труда. При этом, по их словам, руководство комбината уже давно обещало им решить эти проблемы, однако все остается по-прежнему.
К бастующим шахтерам в знак солидарности присоединились и граждане Чиатура, обеспокоенные экологической ситуацией в городе, которую они называют близкой к катастрофической из-за его сильной запыленности марганцевой пылью. "Продукция на миллионы долларов уходит отсюда, но ни горняки, ни город ничего от этого не имеют, кроме загрязненной среды, близкой к экологической катастрофе", - заявил журналистам один из жителей.
Холдинг Georgian Manganese, в который, наряду с "Чиатурмарганцем", входит и Зестафонский завод ферросплавов, принадлежит украинской группе "Приват", которая в апреле 2013 года перевела его на свою американскую структуру Georgian American Alloys.
ООО "Руставская сталь" принадлежит семье покойного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Завод, на котором работают около 2 тыс. человек, производит в год до 200 тыс. тонн стали, 100 тыс. тонн бесшовных труб, 1,5 млн тонн мартеновского и доменного шлака, а также чугунное и фасонное литье, арматуру, металлоконструкции, ферросплавы.
Продукция обоих предприятий реализуется как на местном рынке, так и экспортируется во многие страны.
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