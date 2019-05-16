Порошенко в Брюсселе договорился о продлении в июне санкций ЕС против РФ, утверждают в Киеве

Президенту Украины Петру Порошенко удалось достичь договоренности о продлении в июне Европейским Союзом санкций в отношении России, заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
"Продолжение санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить, благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода, а дальше это будет зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра", - сказал Елисеев в эфире телеканала "Прямой" в четверг вечером.
Он также отметил, что многие договоренности достигались благодаря личной вовлеченности президента в переговоры.
"Вы думаете, что получение Javelin было просто так? Это личная договоренность президента с президентом Трампом (президент США Дональд Трамп - ИФ). Или недавно мы получили боевые дроны от Турции - это лично договорился президент с президентом Эрдоганом (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ). Он подготовил эти дроны для своей армии, но поскольку мы сказали, что нам эти дроны крайне нужны, он сказал: "Хорошо. Я партию отдаю вам", - рассказал Елисеев.
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