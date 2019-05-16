Зеленский собирается провести конкурс на замещение должностей губернаторов областей Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен устроить "прозрачный конкурс" на должности глав областных государственных администраций (ОГА).
"Мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", - сказал Зеленский на встрече с представителями международных рекрутинговых и HR-агентств, сообщила пресс-служба будущего президента.
По словам Зеленского, уже есть определенное количество кандидатур на должности руководителей ОГА в разных областях Украины.
"Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности ", - подчеркнул он.
"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и декларировали готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента", - отмечается в сообщении.
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