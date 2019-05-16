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Спорт 16.05.2019 21:14

Семья Усамы бен Ладена направила более 3 млн фунтов футбольному клубу Sheffield United - СМИ

Член семьи бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировал футбольный клуб Sheffield United, сообщает в четверг сайт британского издания The Daily Mail.

По данным издания, футбольный клуб получил сумму в размере 3 млн фунтов стерлингов, которые, как оказалось, были перечислены именно родственником убитого лидера "Аль-Каиды". Финансовая операция проходила под названием "Проект Дельта".

Информация о финансировании Sheffield United была раскрыта в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на этот английский клуб.

Согласно официальной версии, Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 г. в ходе спецоперации американского отряда морских пехотинцев "Морские котики" в его резиденции в пакистанском городе Абботтабаде, в 50 км от Исламабада.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРРОРИСТ, СЕМЬЯ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]