Трамп надеется избежать войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на то, что США не придется вести войну с Ираном, сообщает издание The Hill.
"Я надеюсь, что нет", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта между США и Ираном.
The Hill напоминает, что Трамп ранее неоднократно отрицательно отзывался о желании его советников, в том числе советника по нацбезопасности Джона Болтона, усилить конфронтацию с Ираном. Однако накануне Трамп заявил, что в американской администрации нет "распрей" по поводу ближневосточной политики.
На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.
После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.
В воскресенье посольство США в Багдаде предупредило граждан США о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.
В среду власти США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь персонал, не связанный с выполнением особо важных задач.
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