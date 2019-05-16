Nestle близка к продаже бизнеса в сфере средств для ухода за кожей за $10,1 млрд

Швейцарская Nestle начала эксклюзивные переговоры с фондом прямых инвестиций EQT и госфондом Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) о продаже бизнеса по выпуску средств для ухода за кожей за 10,2 млрд швейцарских франков ($10,1 млрд).

Nestle сообщила, что рассчитывает завершить продажу подразделения во втором полугодии текущего года. После этого компания предоставит инвесторам обновленную информацию о том, куда будут направлены средства от продажи бизнеса.

Выручка подразделения, в число брендов которого входят средства Cetaphil и Proactiv, составила в 2018 году 2,8 млрд франков. Оно было создано в 2014 году, когда Nestle получила полный контроль над компанией Galderma, что позволило ей расширить портфель продукции за счет средств для лечения акне и рака кожи.

В сентябре прошлого года Nestle сообщила, что рассматривает различные варианты дальнейшего развития бизнеса по выпуску средств для ухода за кожей. Ранее компания заявляла, что планирует сфокусироваться на операциях по выпуску кофе, товаров для ухода за животными и детского питания.

В 2018 году Nestle продала подразделение Gerber Life Insurance компании Western & Southern Financial Group за $1,55 млрд. В начале прошлого года швейцарская компания также продала кондитерский бизнес в США за $2,8 млрд итальянской Ferrero International.

При этом Nestle развивает кофейный бизнес. Год назад она заключила партнерское соглашение с кофейным гигантом Starbucks, по которому получила глобальные права на продажу потребительской продукции Starbucks. Сумма сделки составила $7,15 млрд.

В 2017 году Nestle приобрела американский премиальный кофейный бренд Blue Bottle.

Стратегия компании приносит плоды. Сопоставимые продажи Nestle в минувшем году выросли на 3,4%, что превзошло прогнозы.

Акции компании подорожали на 28% за минувший год. В четверг их стоимость увеличилась на 0,3%.