Число жертв обрушения здания в Шанхае увеличилось до 10

По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении здания в Шанхае, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, спасатели извлекли из-под завалов 25 человек. Из них 10 погибли, 15 - отправлены в больницы.

Инцидент произошел в первой половине дня в центральном районе Чаннин. Обрушилось здание автодилера Mercedes-Benz, где проходили работы по переустройству в торговый центр.

Причина обрушения пока не установлена.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.