Семнадцать человек заблокированы под землей в результате затопления шахты в Китае

Семнадцать человек оказались в ловушке после того, как железный рудник в северо-восточной провинции Хэйлунцзян был затоплен, сообщает "Синьхуа".
По данным правительства округа, авария произошла на железном руднике Цуйхуншань в уезде Сюнькэ около 3 часов ночи. В тот момент в шахте работали 43 человека.
26 удалось выбраться на поверхность. 17 все еще остаются под землей.
Спасателям удалось связаться с 12 оказавшимися в ловушке горняками. При этом еще пятеро заблокированных под землей людей пока не отвечают.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
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