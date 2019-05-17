Семнадцать человек заблокированы под землей в результате затопления шахты в Китае

Семнадцать человек оказались в ловушке после того, как железный рудник в северо-восточной провинции Хэйлунцзян был затоплен, сообщает "Синьхуа".

По данным правительства округа, авария произошла на железном руднике Цуйхуншань в уезде Сюнькэ около 3 часов ночи. В тот момент в шахте работали 43 человека.

26 удалось выбраться на поверхность. 17 все еще остаются под землей.

Спасателям удалось связаться с 12 оказавшимися в ловушке горняками. При этом еще пятеро заблокированных под землей людей пока не отвечают.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.