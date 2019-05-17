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Дальнее зарубежье 17.05.2019 09:00

Семнадцать человек заблокированы под землей в результате затопления шахты в Китае

Семнадцать человек оказались в ловушке после того, как железный рудник в северо-восточной провинции Хэйлунцзян был затоплен, сообщает "Синьхуа".

По данным правительства округа, авария произошла на железном руднике Цуйхуншань в уезде Сюнькэ около 3 часов ночи. В тот момент в шахте работали 43 человека.

26 удалось выбраться на поверхность. 17 все еще остаются под землей.

Спасателям удалось связаться с 12 оказавшимися в ловушке горняками. При этом еще пятеро заблокированных под землей людей пока не отвечают.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ШАХТА, ПРОИСШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]