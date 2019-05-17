Закрытый брифинг по Ирану прошел для лидеров Конгресса США

Закрытый брифинг по Ирану для так называемой группы восьми провели высшие должностные лица администрации президента в четверг, сообщают американские СМИ.

Чиновники администрации президента Дональда Трампа, среди которых был директор по Национальной разведке Дэн Коутс, рассказали высокопоставленным членам Конгресса США о ситуации вокруг Ирана.

На мероприятии присутствовали спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл , лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (D-Calf.), а также высокопоставленный член комитета Девин Нунес, председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр и его заместитель Марк Уорнер.

Спикер Палаты представителей, выйдя со встречи, сказала журналистам, что "попросила секретный брифинг для всех членов, но мы просили об этом в течение двух недель".

Сенатор Уорнер, в свою очередь, отметил, что брифинг - это "важный первый шаг".

"Я надеюсь, что с соответствующими ограничениями больше членов услышат всю историю", - добавил он.

Но на такие вопросы, как были ли они удовлетворены брифингом и насколько предполагаемые угрозы со стороны Ирана являются достоверными, конгрессмены, участвовавшие в брифинге, не стали отвечать.

В связи с обострившейся ситуацией вокруг Ирана законодатели требовали немедленных брифингов с представителями разведки и администрации президента.

Как сообщил председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, полный состав Сената будет проинформирован по ситуации вокруг Ирана во вторник.

Отмечается, что на мероприятии будут выступать госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд .

Представитель Пелоси позже подтвердил, что для членов Палаты представителей также будет проведен брифинг 21 мая.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

В минувшее воскресенье посольство США в Багдаде предупредило американских граждан о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.

В среду США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле всего персонала, не связанного с выполнением особо важных задач.

На вопрос журналистов в четверг о том, собираются ли США воевать с Ираном, президент Трамп сказал: "Я надеюсь, что нет".

В свою очередь, The New York Times сообщила, что президент США сказал исполняющему обязанности министра обороны Патрику Шанахану, что не хочет войны с Ираном.

Ранее во вторник Пелоси предупредила Трампа, что только Конгресс может санкционировать войну с Ираном, но он этого не делал.

"Согласно конституции, Конгресс должен объявлять войну. Поэтому я надеюсь, что советники президента признают, что у них нет никакого разрешения на продвижение вперед", - отметила она.