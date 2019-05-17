Мадуро встретился с представителями международной контактной группы в Каракасе

Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями международной контактной группы и обсудил с ними санкции США.
"Важная встреча с Международной контактной группой, посетившей Венесуэлу. Я выразил им готовность урегулировать внутренние разногласия путем диалога и обсудил экономическую агрессию американской империи против нашего народа", - написал Мадуро в твиттере.
Встреча президента Венесуэлы и представителей контактной группы прошла впервые. Участие в ней приняли посланники из Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.
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