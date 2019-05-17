Оборудование генкомпании PG&E стало причиной пожаров в Калифорнии в 2018г - регуляторы

Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты по итогам проверки установил, что причиной пожаров в Калифорнии осенью 2018 года стали линии электропередачи, принадлежащие генерирующей компании PG&E Corporation.

В отдельном заявлении компания согласилась с выводами регулятора.

По законам штата, если причиной катастрофы является оборудование, принадлежащее компании, она несет полную материальную ответственность за весь нанесенный ущерб. Речь идет о сумме свыше $30 млрд, не считая штрафов.

Ожидая такого решения, в январе компания подала документы на банкротство по статье 11 кодекса о банкротствах США, которая подразумевает сохранение и реорганизацию бизнеса, а также реструктуризацию и постепенную выплату задолженности кредиторам.

Пожары в Калифорнии в конце 2018 года стали самыми разрушительными в истории штата. Число погибших в них составило 85 человек, пострадали свыше 18,8 тыс. построек, затронутая стихией площадь составила почти 60 тыс. гектаров.

С начала года капитализация компании рухнула на 23%, до $9,56 млрд.