Оборудование генкомпании PG&E стало причиной пожаров в Калифорнии в 2018г - регуляторы

Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты по итогам проверки установил, что причиной пожаров в Калифорнии осенью 2018 года стали линии электропередачи, принадлежащие генерирующей компании PG&E Corporation.
В отдельном заявлении компания согласилась с выводами регулятора.
По законам штата, если причиной катастрофы является оборудование, принадлежащее компании, она несет полную материальную ответственность за весь нанесенный ущерб. Речь идет о сумме свыше $30 млрд, не считая штрафов.
Ожидая такого решения, в январе компания подала документы на банкротство по статье 11 кодекса о банкротствах США, которая подразумевает сохранение и реорганизацию бизнеса, а также реструктуризацию и постепенную выплату задолженности кредиторам.
Пожары в Калифорнии в конце 2018 года стали самыми разрушительными в истории штата. Число погибших в них составило 85 человек, пострадали свыше 18,8 тыс. построек, затронутая стихией площадь составила почти 60 тыс. гектаров.
С начала года капитализация компании рухнула на 23%, до $9,56 млрд.
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