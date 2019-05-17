"Газпром Армения" (дочерняя компания "Газпрома" ) привлекает синдицированный кредит на сумму до $150 млн на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущего долга, говорится в сообщении Совкомбанка, выступившего единственным организатором этого кредита.

Банки, предоставившие средства в рамках этого синдкредита, не раскрываются.

Предполагается, что предоставленный кредит позволит компании "Газпром Армения" снизить долговую нагрузку и направить средства на реализацию перспективных направлений.

"Мы уверены, что положено начало для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, и готовы стать надежным финансовым партнёром всей группы "Газпром"", - приводятся слова заместителя председателя правления, руководителя дивизиона "корпоративно-инвестиционный бизнес" Совкомбанка Михаила Автухова в сообщении.

"Уверен, что у компании "Газпром Армения" и Совкомбанка есть перспективы для расширения сотрудничества. С правительством Республики Армения достигнута договоренность об утверждении в октябре текущего года генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении, что создаст предпосылки для дальнейшего углубления эффективного партнерства с Совкомбанком", - добавил председатель правления, гендиректор компании "Газпром Армения" Грант Тадевосян.