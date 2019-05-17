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Регион 17.05.2019 09:10

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.

"Президент может отозвать, приостановить или ограничить применение беспошлинного режима, предоставляемого в соответствии с Всеобщей системой преференций (ВСП) в отношении любой развивающейся страны-бенефициара", - отмечается в указе, опубликованном на сайте администрации президента.

"В соответствии с разделом 502 (d) (1) Закона (о торговле) 1974 года и с учетом факторов, изложенных в разделах 501 и 502 (c), я определил, что с учетом уровня экономического развития Турции целесообразно прекратить ее назначение в качестве развивающейся страны-бенефициара с 17 мая 2019 года", - говорится в документе, подписанном Трампом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ТРАМП, ТУРЦИЯ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]