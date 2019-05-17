Пресс-релиз

17 мая в Ивановской сельской средней школе имени Гейдара Алиева пройдут литературные чтения «Миллионы сердец… замирали в едином порыве», приуроченные к 90-летию со дня рождения советского писателя Василия Шукшина. Они организованы в рамках проекта представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Литературная гостиная» совместно с Бакинским Славянским университетом.
Начало – в 13:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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