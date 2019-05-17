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17.05.2019 09:12

Пресс-релиз

17 мая в Ивановской сельской средней школе имени Гейдара Алиева пройдут литературные чтения «Миллионы сердец… замирали в едином порыве», приуроченные к 90-летию со дня рождения советского писателя Василия Шукшина. Они организованы в рамках проекта представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Литературная гостиная» совместно с Бакинским Славянским университетом.
Начало – в 13:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]