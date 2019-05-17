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Транспорт и связь 17.05.2019 09:13

Air Astana опровергла сообщения СМИ об аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Экипаж самолета Air Astana, выполнявшего рейс из столицы Казахстана в Москву, при посадке в аэропорту Шереметьево запросил полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути, сообщил казахстанский авиаперевозчик в пятницу.

"Самолет авиакомпании, который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан - Москва 16 мая, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета. Перед посадкой в аэропорту Шереметьево с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути", - прокомментировала авиакомпания сообщения ряда СМИ об аварийной посадке воздушного судна.

"Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала", - подчеркнули в Air Astana.

Приемлемый отложенный дефект - идентифицированный дефект воздушного судна, который "был оценен как находящийся в пределах требований Списка минимального оборудования (MEL) или Списка отклонений конфигурации и который был устранен в пределах указанного предела", пояснил авиаперевозчик.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]