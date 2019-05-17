Air Astana опровергла сообщения СМИ об аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Экипаж самолета Air Astana, выполнявшего рейс из столицы Казахстана в Москву, при посадке в аэропорту Шереметьево запросил полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути, сообщил казахстанский авиаперевозчик в пятницу.

"Самолет авиакомпании, который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан - Москва 16 мая, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета. Перед посадкой в аэропорту Шереметьево с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути", - прокомментировала авиакомпания сообщения ряда СМИ об аварийной посадке воздушного судна.

"Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала", - подчеркнули в Air Astana.

Приемлемый отложенный дефект - идентифицированный дефект воздушного судна, который "был оценен как находящийся в пределах требований Списка минимального оборудования (MEL) или Списка отклонений конфигурации и который был устранен в пределах указанного предела", пояснил авиаперевозчик.