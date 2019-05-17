Автор стеклянной пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Известный архитектор, автор культовой стеклянной пирамиды парижского Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет, сообщает New York Times в четверг.

Об этом изданию рассказал сын архитектора Ли Чун Бэй.

Юймин Бэй - уроженец китайского Гуанчжоу, переехал в США в 1935 году, учился в Гарвардском университете.

Бэй начал свою карьеру, помогая проектировать высотные здания, а затем в 1955 году создал свою собственную компанию I. M. Pei & Associates.

В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии - ежегодной награды, присуждаемой за достижения в области архитектуры.

Среди наиболее известных работ Бэйя пирамида Лувра, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Башня Банка Китая в Гонконге.