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Дальнее зарубежье 17.05.2019 09:44

Автор стеклянной пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Известный архитектор, автор культовой стеклянной пирамиды парижского Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет, сообщает New York Times в четверг.

Об этом изданию рассказал сын архитектора Ли Чун Бэй.

Юймин Бэй - уроженец китайского Гуанчжоу, переехал в США в 1935 году, учился в Гарвардском университете.

Бэй начал свою карьеру, помогая проектировать высотные здания, а затем в 1955 году создал свою собственную компанию I. M. Pei & Associates.

В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии - ежегодной награды, присуждаемой за достижения в области архитектуры.

Среди наиболее известных работ Бэйя пирамида Лувра, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Башня Банка Китая в Гонконге.

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Тэги: США, АРХИТЕКТОР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]