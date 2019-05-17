Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 мая ЦБА установил 1,9005 манат/1EUR (16 мая - 1,9057 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 мая сохранил 0,0263 манат/1RUB.

Н.Аббасова