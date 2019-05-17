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Дальнее зарубежье 17.05.2019 10:02

Подпавшая под санкции судоходная компания "Гудзон" не получила от Росморречфлота разрешения на доставку пшеницы в КНДР

Росморречфлот не выдал теплоходу "Белла", принадлежащему подпавшей под санкции США судоходной компании "Гудзон", разрешение, необходимое для доставки в КНДР гуманитарного груза - 3 тыс. тонн пшеницы, сообщил замгендиректора компании Валерий Улискин.

"В мае судно не сможет выполнить рейс. Мы уже уведомили транспортного агента МЧС о том, что не сможем подать судно. Мы при поддержке общественных организаций обращались в Росморречфлот, в Минтранс, Российских морской регистр судоходства, но они посчитали нецелесообразным (выдать разрешение - ИФ)", - сказал в пятницу Улискин агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

"Возможно, к доставке груза привлекут северокорейского перевозчика", - добавил он.

По его словам, сейчас "Белла" находится у одного из причалов Владивостока, судно готовится к продаже.

"Теплоход в отстое во Владивостоке, вынуждены его продавать, чтобы заплатить морякам зарплату", - сказал Улискин.

Как сообщалось, теплоход "Белла" ранее был выбран администрацией Всемирной продовольственной программы ООН при поддержке транспортного агента МЧС РФ для перевозки 3 тыс. тонн гуманитарной помощи - пшеницы в мешках из приморского порта Находка в северокорейские порты Чхонджин и Хыннам. Первоначально гуманитарный груз планировалось доставить до конца января, затем срок был перенесен на апрель-май.

По информации судовладельца, теплоход в последние три года работал в каботаже, выполнял рейсы в Приморье, на Сахалине и Курилах, судну был выдан минимум сертификатов, достаточных для плавания только в водах РФ. Перевозчик обратился за разовым разрешением на международный рейс в Росморречфлот, чтобы доставить груз в КНДР.

Однако ведомство порекомендовало отказаться от этих планов из-за опасений, связанных с возрастом и техническим состоянием судна.

Ранее суда "Гудзона" в Южной Корее столкнулись со сложностями. Осенью 2018 года судно "Севастополь" было задержано в Пусане из-за санкций США против КНДР, затем местные власти освободили теплоход. После внесения в санкционный список судам "Гудзона" был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят.

Судну "Севастополь" из-за опасения повторных санкций также отказывали в бункеровке топливом в южнокорейском порту Пусан.

Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому она внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы компании ведут переписку с департаментом финансов США (U.S. Department of the Treasury) и добиваются снятия санкций.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, РЕЙС, ОТМЕНА


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