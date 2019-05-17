Арсенал прилетит в Баку без Мхитаряна

Полузащитник Генрих Мхитарян, судя по всему, не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы в Баку, сообщает The Times.

По данным издания, клуб планирует оставить 30-летнего хавбека в Лондоне из соображений безопасности. Также в команде не хотят, чтобы данный фактор отвлекал команду перед финальным матчем против «Челси».

Мхитарян ранее уже дважды пропускал матчи в Азербайджане – в этом сезоне он не принял участие в матче групповой стадии ЛЕ с «Карабахом», а ранее, выступая за «Боруссию», не смог сыграть с «Габалой».

«В «Арсенале» разочарованы данной ситуацией, но понимают, что должны пойти на такое решение во избежание конфликта и напряженной ситуации», - подчеркивает The Times.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что безопасность Мхитаряна в Баку будет гарантирована.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

А.Азизов