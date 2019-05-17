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Спорт 17.05.2019 09:32

Арсенал прилетит в Баку без Мхитаряна

Полузащитник Генрих Мхитарян, судя по всему, не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы в Баку, сообщает The Times.

По данным издания, клуб планирует оставить 30-летнего хавбека в Лондоне из соображений безопасности. Также в команде не хотят, чтобы данный фактор отвлекал команду перед финальным матчем против «Челси».

Мхитарян ранее уже дважды пропускал матчи в Азербайджане – в этом сезоне он не принял участие в матче групповой стадии ЛЕ с «Карабахом», а ранее, выступая за «Боруссию», не смог сыграть с «Габалой».

«В «Арсенале» разочарованы данной ситуацией, но понимают, что должны пойти на такое решение во избежание конфликта и напряженной ситуации», - подчеркивает The Times.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что безопасность Мхитаряна в Баку будет гарантирована.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

А.Азизов

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Тэги: АРСЕНАЛ, МХИТАРЯН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]