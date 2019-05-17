Россия так же, как и США, заинтересована в денуклеаризации Северной Кореи - Помпео

Россия заинтересована в сохранении мира на Корейском полуострове и решении вопроса денуклеаризации КНДР так же, как и США, считает госсекретарь Майк Помпео.

"Русские также заинтересованы в том, чтобы бесхозные ядерные материалы не гуляли по всему региону. Они граничат с Северной Кореей. Они заинтересованы в том, чтобы помочь северокорейской экономике добиться успеха после ее денуклеаризации", - отметил Помпео в интервью Fox News Radio.

"Так что здесь тоже есть места, где мы не только можем, но и должны тесно сотрудничать", - добавил он.