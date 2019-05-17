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Дальнее зарубежье 17.05.2019 10:18

Россия так же, как и США, заинтересована в денуклеаризации Северной Кореи - Помпео

Россия заинтересована в сохранении мира на Корейском полуострове и решении вопроса денуклеаризации КНДР так же, как и США, считает госсекретарь Майк Помпео.

"Русские также заинтересованы в том, чтобы бесхозные ядерные материалы не гуляли по всему региону. Они граничат с Северной Кореей. Они заинтересованы в том, чтобы помочь северокорейской экономике добиться успеха после ее денуклеаризации", - отметил Помпео в интервью Fox News Radio.

"Так что здесь тоже есть места, где мы не только можем, но и должны тесно сотрудничать", - добавил он.

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Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]