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Дальнее зарубежье 17.05.2019 10:39

Помпео считает, что уменьшение насилия в Афганистане соответствует интересам США и России

Снижение уровня насилия в Афганистане отвечает интересам и США, и России, считает госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня в Афганистане мы пытаемся добиться примирения. Россия расположена очень близко к Афганистану и испытывает террористическую угрозу, которая может исходить оттуда, ровно так же, как ей могут быть подвергнуты и Соединенные Штаты", - сказал Помпео.

"Если бы мы добились сокращения насилия там, мы сделали бы добро для обеих наших стран", - отметил он.

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Тэги: США, ПОМПЕО, АФГАНИСТАН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]