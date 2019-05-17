Помпео считает, что уменьшение насилия в Афганистане соответствует интересам США и России

Снижение уровня насилия в Афганистане отвечает интересам и США, и России, считает госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня в Афганистане мы пытаемся добиться примирения. Россия расположена очень близко к Афганистану и испытывает террористическую угрозу, которая может исходить оттуда, ровно так же, как ей могут быть подвергнуты и Соединенные Штаты", - сказал Помпео.

"Если бы мы добились сокращения насилия там, мы сделали бы добро для обеих наших стран", - отметил он.