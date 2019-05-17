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Дальнее зарубежье 17.05.2019 10:53

Южная Корея продолжит оказывать продовольственную помощь КНДР, несмотря на недавние запуски

Глава управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ён на встрече с журналистами заявил, что Сеул не намерен отказываться от оказания продовольственной помощи Пхеньяну в связи с недавними запусками.

По его словам, правительство уже приняло решение о продовольственной помощи КНДР и ведет подготовку к реализации конкретных мер.

Правительство в ближайшее время обнародует подробные планы продовольственной помощи, добавил он.

Глава управления нацбезопасности отметил, что гуманитарный вопрос следует отделить от вопроса безопасности.

Говоря о недавних запусках, произведенных с территории КНДР, Чунг Юй Ён уточнил, что США и Южная Корея все еще анализируют, был произведен пуск баллистических ракет или нет.

9 мая Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что Пхеньян выпустил две ракеты, как предполагается, малой дальности. По информации Южной Кореи, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

4 мая были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]