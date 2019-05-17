В Хельсинки состоится заседание комитета министров иностранных дел стран Совета Европы

В Хельсинки в пятницу в связи с завершением срока председательства Финляндии в Совете Европы соберутся более 30 министров иностранных дел стран-участниц этой организации.

Как сообщил МИД Финляндии, принимающим лицом выступит министр иностранных дел Тимо Сойни.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, связанные со стоящими перед организацией политическими, экономическими и институциональными вызовами. Сложная ситуация сложилась, в частности, в связи с неоплаченными членскими взносами и членством России в ПАСЕ, говорится в сообщении МИД.

"На встрече будут рассмотрены крайне важные для всей Европы вопросы. Также мы обговорим роль организации в урегулировании конфликтов и кризисов и в обеспечении прав человека", - отметил Сойни.

В канун встречи во Дворце "Финляндия" прошли торжества по случаю 70-летия Совета Европы.

Главными достижениями организации, основанной в 1949 году, считаются заключение европейского договора о правах человека и создание контролирующего его соблюдение Европейского суда по правам человека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Хельсинки, примет участие в сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), где, в частности, может быть обсужден кризис Совета, вызванный лишением прав делегации РФ в ПАСЕ.

Между тем, Лавров заявил в минувшую среду, отвечая на вопрос "Интерфакса", что на предстоящем заседании КМСЕ на уровне глав МИД тема невыполнения Россией ее финансовых обязательств в рамках организации обсуждаться не будет.

"Ничего не будет такого обсуждаться. Вчера эксперты уже поработали, есть проект решения, который будет вынесен (на заседании - ИФ), и там узнаете", - заявил он журналистам в Сочи, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать тему невыполнения ею финансовых обязательств.

В апреле в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

"ПАСЕ предложила "процедуру совместного реагирования" с вовлечением как уставных органов Совета Европы, так и генерального секретаря в случае, если страна-участница нарушает уставные обязательства или не соблюдает фундаментальные принципы и ценности", - говорилось в пояснении пресс-службы СЕ.

В резолюции и рекомендации, базирующихся на докладе депутата от Нидерландов Тини Кокса, поэтапная процедура включает "уведомление соответствующего государства-участника, ряд конкретных и определенных шагов, таких, как скоординированный диалог с этим государством".

Кроме того, предусмотрено учреждение специальной мониторинговой процедуры, включающей совместную целевую группу, обнародование публичного заявления.

В заключение - принятие решения на основе статей седьмой, восьмой или девятой Устава СЕ, которое предусматривает приостановку или выход из организации.

Для каждого из этих шагов должно быть установлено фиксированное время по совместной договоренности ПАСЕ, Комитета министров СЕ (КМСЕ) или генерального секретаря.

Эти процедуры должны запускаться ПАСЕ, КМСЕ или генсеком организации, и все три стороны должны в них участвовать.

Эти шаги направлены на то, чтобы меры, которые принимаются в отношении отдельных стран, имели бы "более прочную юридическую основу, авторитет, эффект, значимость, обоснованность и синергию".

Резолюцию поддержали 105 депутатов, "против" высказались 30 человек, 16 воздержались. Рекомендация принята 108 голосами "за", 37 депутатов проголосовали "против", 12 воздержались.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что принятые на сессии ПАСЕ рекомендации и резолюция дают шанс на дальнейшую работу России с ассамблеей.

"Сам текст резолюции и рекомендаций имеет компромиссный характер, но это немножечко приоткрывает форточку для дальнейшей работы", - сказал он.