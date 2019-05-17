Астраханский деловой центр откроется осенью в Баку

В Астрахани состоялась рабочая встреча врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова и помощника президента, заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Али Гасанова.

«На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества», сообщает Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Азербайджанская официальная делегация прилетела в Астрахань в четверг по нескольким значимым поводам, приуроченным к празднованию 15-летия Фонда Гейдара Алиева. Прежде всего, с 16 мая, после четырехлетнего перерыва, возобновилось прямое авиасообщение между Баку и Астраханью.

«Прошло пять месяцев после нашего первого визита к вам. И уже начали исполняться первые договорённости. Мы рады возобновлению прямого авиасообщения с Баку. Я думаю, это замечательная возможность не только для астраханцев, но и для жителей всего юга страны. Уверен, это укрепит наши взаимоотношения, станет импульсом к расширению наших возможностей как в экономике, так и в культуре и других сферах», - сказал Морозов.

Гасанов, в свою очередь, отметил важность возобновления авиасообщения Астрахань-Баку. «Это важно для развития туризма, социально-экономических и культурных связей не только между вашим регионом и Азербайджаном, но и для всего Прикаспийского региона», - считает помощник президента Азербайджана.

Он добавил, что осенью 2019 года в Баку запланировано открытие Астраханского делового центра.

«У нас с Азербайджаном большие планы по взаимодействию. И возобновление прямого авиасообщения — ещё один шаг навстречу нашим замыслам», - подчеркнул Морозов.

А.Азизов