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Бизнес и законодательство 17.05.2019 09:55

Астраханский деловой центр откроется осенью в Баку

В Астрахани состоялась рабочая встреча врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова и помощника президента, заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Али Гасанова.

«На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества», сообщает Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Азербайджанская официальная делегация прилетела в Астрахань в четверг по нескольким значимым поводам, приуроченным к празднованию 15-летия Фонда Гейдара Алиева. Прежде всего, с 16 мая, после четырехлетнего перерыва, возобновилось прямое авиасообщение между Баку и Астраханью.

«Прошло пять месяцев после нашего первого визита к вам. И уже начали исполняться первые договорённости. Мы рады возобновлению прямого авиасообщения с Баку. Я думаю, это замечательная возможность не только для астраханцев, но и для жителей всего юга страны. Уверен, это укрепит наши взаимоотношения, станет импульсом к расширению наших возможностей как в экономике, так и в культуре и других сферах», - сказал Морозов.

Гасанов, в свою очередь, отметил важность возобновления авиасообщения Астрахань-Баку. «Это важно для развития туризма, социально-экономических и культурных связей не только между вашим регионом и Азербайджаном, но и для всего Прикаспийского региона», - считает помощник президента Азербайджана.

Он добавил, что осенью 2019 года в Баку запланировано открытие Астраханского делового центра.

«У нас с Азербайджаном большие планы по взаимодействию. И возобновление прямого авиасообщения — ещё один шаг навстречу нашим замыслам», - подчеркнул Морозов.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АСТРАХАНЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]