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Дальнее зарубежье 17.05.2019 11:32

Маас хочет обсудить в Хельсинки с Лавровым членство РФ с СЕ и Украину - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в рамках поездки в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорится в распространенном в пятницу сообщении представителя внешнеполитического ведомства Германии.

"Глава МИД Маас в Хельсинки встретится с российским министром Лавровым", - говорится в сообщении.

"Помимо российского членства в Совете Европы будут обсуждаться также двухсторонние вопросы и международные темы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и на Украине", - отметили в МИД ФРГ.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]