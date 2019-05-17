Минналогов в I квартале сократило число выездных проверок в 3 раза - Джаббаров

Число выездных проверок налогоплательщиков в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза, заявил министр налогов Микаил Джаббаров.

«В 2018 году число проведенных выездных проверок со стороны Минналогов сократилось более чем в 3 раза. В первом квартале 2019 года данная тенденция сохранилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число проверок сократилось в 3 раза. При этом, несмотря на сокращение числа проверок, план сбора налогов в отчетном периоде был перевыполнен», - сказал Джаббаров в эфире передачи «Пульс дня» на AzTV.

По его словам, в отчетном периоде удельный вес налоговых поступлений в бюджет от ненефтегазового сектора по линии Минналогов составил 69,1%. «Мы достаточно оптимистичны в этом направлении и отмечаем положительные тенденции», - добавил он.

Министр подчеркнул, что Минналогов продолжит проведение реформ в налоговой системе. «Приоритетами наших дальнейших реформ будут обеспечение прозрачности, улучшение налогового администрирования, защита прав налогоплательщиков. Для защиты прав налогоплательщиков нами недавно был создан институт Налогового омбудсмена», - сказал Джаббаров.

Как сообщалось ранее, в 2018 году выездные проверки Минналогов охватили 1,707 тыс. налогоплательщиков (спад по сравнению с 2017 годом в 3,4 раза). В ходе проведенных проверок, в деятельности 1,703 тыс. налогоплательщиков, в которых были завершены проверки, выявлены определенные нарушения. На основании выездных проверок, проведенных в 2018 году, суммы, дополнительно начисленные для уплаты в госбюджет составили 465,7 млн манатов (спад в 1,7 раза). Несмотря на сокращения числа проверок, увеличился объем дополнительно начисленных налогов на одну проверку. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос в 2 раза – до 273,5 тыс. манатов.

А.Азизов