Китай не видит смысла в приезде американской стороны для торговых консультаций - Минторг КНР

Китайская сторона не понимает замысла приезда американской стороны в Китай для проведения консультаций, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на традиционном брифинге ведомства.

Он сказал, что США в одностороннем порядке непрестанно усиливают торговые разногласия, что приводит к тому, что китайско-американские торгово-экономические консультации терпят серьезную неудачу, сообщает агентство "Синьхуа".

США 13 мая объявили о том, что они запускают процедуру повышения таможенных пошлин в отношении импортных китайских товаров приблизительной стоимостью $300 млрд. В связи с этим Гао Фэн отметил, что США, прибегая к методам буллинга и предельного давления, нарушают правила многосторонней торговли, и Китай решительно возражает против этого. Если США будут настаивать на своем, Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры.

По имеющимся сообщениям, США на днях заявили о том, что они собираются в ближайшее время приехать в Китай для проведения торгово-экономических консультаций. Гао Фэн отметил, что китайская сторона не понимает намерений американской стороны по приезду в Китай для проведения данных консультаций.

"В ходе 11-го раунда китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне стороны провели откровенный, конструктивный диалог. Американская сторона, однако, к великому сожалению, в одностороннем порядке непрестанно усиливает торговые трения, что приводит к тому, что китайско-американские торгово-экономические консультации терпят серьезную неудачу", - сказал Гао Фэн.

Он также отметил, что Китай обратил внимание на информационное сообщение соответствующих органов США о том, что товар, покинувший территорию Китая до полуночи 19 мая и ввезенный в США до 1 июня, по-прежнему облагается 10-процентной ставкой таможенной пошлины.

"Это не может изменить факта введения 10 мая США новых мер по повышению таможенных пошлин в отношении ввозимых в США китайских товаров", - отметил Гао Фэн.

Китайская сторона неуклонно выражает протест против односторонних тарифных мер. Повышение со стороны США таможенных пошлин только еще больше усложняет процесс проведения консультаций. Китай настаивает на том, чтобы США как можно раньше исправили ошибочный поступок, предотвратили нанесение еще больших убытков предприятиям и потребителям двух стран и оказание регрессивного влияния на мировую экономику.

"Китай всегда считал, что постоянное повышение таможенных пошлин является бесполезным способом решения торгово-экономических вопросов", - отметил Гао Фэн.

По его словам, китайская сторона не желает вести торговые войны, но и не боится их, Китай будет вынужден принять ответные меры в отношении ошибочных действий США по повышению таможенных пошлин.

Говоря о возможном влиянии усиления торгово-экономических разногласий между Китаем и США, Гао Фэн отметил: "Что касается экономики Китая, то влияние полностью поддается управлению".

Он также сообщил, что принятые центральными органами власти стабилизирующие меры принесли ощутимые результаты, и в настоящее время потребительские цены в стране стабилизировались. Макрополитика Китая обладает еще достаточным запасом и обширными политическими средствами, поэтому Китай может уверенно отреагировать на любые трудности и вызовы.