Китай не видит смысла в приезде американской стороны для торговых консультаций - Минторг КНР

Китайская сторона не понимает замысла приезда американской стороны в Китай для проведения консультаций, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на традиционном брифинге ведомства.
Он сказал, что США в одностороннем порядке непрестанно усиливают торговые разногласия, что приводит к тому, что китайско-американские торгово-экономические консультации терпят серьезную неудачу, сообщает агентство "Синьхуа".
США 13 мая объявили о том, что они запускают процедуру повышения таможенных пошлин в отношении импортных китайских товаров приблизительной стоимостью $300 млрд. В связи с этим Гао Фэн отметил, что США, прибегая к методам буллинга и предельного давления, нарушают правила многосторонней торговли, и Китай решительно возражает против этого. Если США будут настаивать на своем, Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры.
По имеющимся сообщениям, США на днях заявили о том, что они собираются в ближайшее время приехать в Китай для проведения торгово-экономических консультаций. Гао Фэн отметил, что китайская сторона не понимает намерений американской стороны по приезду в Китай для проведения данных консультаций.
"В ходе 11-го раунда китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне стороны провели откровенный, конструктивный диалог. Американская сторона, однако, к великому сожалению, в одностороннем порядке непрестанно усиливает торговые трения, что приводит к тому, что китайско-американские торгово-экономические консультации терпят серьезную неудачу", - сказал Гао Фэн.
Он также отметил, что Китай обратил внимание на информационное сообщение соответствующих органов США о том, что товар, покинувший территорию Китая до полуночи 19 мая и ввезенный в США до 1 июня, по-прежнему облагается 10-процентной ставкой таможенной пошлины.
"Это не может изменить факта введения 10 мая США новых мер по повышению таможенных пошлин в отношении ввозимых в США китайских товаров", - отметил Гао Фэн.
Китайская сторона неуклонно выражает протест против односторонних тарифных мер. Повышение со стороны США таможенных пошлин только еще больше усложняет процесс проведения консультаций. Китай настаивает на том, чтобы США как можно раньше исправили ошибочный поступок, предотвратили нанесение еще больших убытков предприятиям и потребителям двух стран и оказание регрессивного влияния на мировую экономику.
"Китай всегда считал, что постоянное повышение таможенных пошлин является бесполезным способом решения торгово-экономических вопросов", - отметил Гао Фэн.
По его словам, китайская сторона не желает вести торговые войны, но и не боится их, Китай будет вынужден принять ответные меры в отношении ошибочных действий США по повышению таможенных пошлин.
Говоря о возможном влиянии усиления торгово-экономических разногласий между Китаем и США, Гао Фэн отметил: "Что касается экономики Китая, то влияние полностью поддается управлению".
Он также сообщил, что принятые центральными органами власти стабилизирующие меры принесли ощутимые результаты, и в настоящее время потребительские цены в стране стабилизировались. Макрополитика Китая обладает еще достаточным запасом и обширными политическими средствами, поэтому Китай может уверенно отреагировать на любые трудности и вызовы.
США рекомендуют Азербайджану улучшить юридическую систему
Азербайджан ждет от США отмены 907 поправки для развития экономических связей – глава Минфина
Президент Алиев принял послов и глав дипмиссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане
ЦБ Азербайджана планирует 20 мая на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Технические работы для приема карт «Мир» в Азербайджане уже завершены
MBNP ограничила лицензию Азерсыгорта из-за нарушений при заключении договоров по ОСАГО
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле 2019г вырос на 0,1%, из Азербайджана – на 26,9%
Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР