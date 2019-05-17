Глава МИД Турции заявляет о готовности принять российские ЗРС С-400

Турция готова принять зенитные ракетные системы С-400 от российской стороны, когда та начнёт их поставки, заявил в пятницу журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Как только Россия будет готова передать их нам, мы готовы их получать", - сказал он в пятницу в кулуарах сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), отвечая на вопрос, действительно ли начало поставок систем запланировано на июль этого года.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
7 мая российский источник сказал агентству, что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
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