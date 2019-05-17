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Дальнее зарубежье 17.05.2019 12:04

В результате неточного авиаудара в Афганистане погибли 17 полицейских

В афганской провинции Гильменд в результате ошибки при авиаударе погибли 17 полицейских, а 14 получили ранения, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Авиаудар был проведен в четверг, в момент, когда полицейские боролись с боевиками движения "Талибан" недалеко от столицы этой провинции Лашкаргах.

В настоящее время неясно, кто именно нанес удары: афганская или американская авиация. "Талибан" утверждает, что удар произвел американский самолет.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАУДАР, ОШИБКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]