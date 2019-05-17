В ООН призывают другие страны последовать инициативе Казахстана по возвращению своих граждан из Сирии

Независимый эксперт ООН Фионнуала Ни Аолэйн призвала другие страны последовать примеру Казахстана по возвращению на родину своих граждан, находящихся в зонах конфликтов в Сирии.
"Прежде всего, я признаю важность и ценность такого события как возвращение из зон конфликтов из Сирии 231 гражданина. Я призываю другие государства, чьи граждане находятся в том регионе, последовать гуманитарной инициативе Казахстана, потому что Казахстан продемонстрировал, что возвращение женщин и детей реально осуществимо и это относится к сфере ответственности других государств", - сказала Аолэйн в пятницу на пресс-конференции в Нур-Султане.
Аолэйн в пятницу завершает свой восьмидневный официальный визит в Казахстан, целью которого была оценка практики противодействия терроризму и антитеррористического законодательства республики.
Как сообщалось, Казахстан в два этапа гуманитарной операции "Жусан" вывез из Сирии на родину 278 своих граждан. Первая операция была проведена 6 января текущего года, тогда из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин. Вторая - 7 и 9 мая, в этот раз из Сирии был эвакуирован 231 гражданин Казахстана, среди них 156 детей.
13 мая заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что граждане республики, которые были вывезены из Сирии, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если будет доказано их участие в боевых действиях на стороне террористов.
По данным начальника департамента Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбека Рахымбердиева, в Сирии остаются около 300 граждан республики.
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