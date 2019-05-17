ИВ Баку направит более 22,5 млн манатов на ремонт и строительство культурно-социальных объектов

Исполнительная власть Баку заключила три контракта стоимостью 22 млн 574 тыс. 263,1 манат с ООО «INPEKS.N» на ремонт и строительство объектов и благоустройство столицы.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, первый контракт с INPEKS.N предусматривает проведение работ по ремонту, реконструкции и благоустройству на территории Баку, в парках, скверах, дворах, тротуарах. Стоимость договора составляет 16 млн 999 тыс. 743,9 манатов.

Второй контракт на сумму 2 млн 575 тыс. 40,6 манатов предусматривает ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальных дорогах и тротуарах.

Также INPEKS.N привлечена в качестве подрядчика к ремонту и строительству на территории Баку объектов социально-культурного и бытового назначения. Стоимость работ - 2 млн 999 тыс. 478,6 манатов.

Н.Аббасова