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Инфраструктура и тендеры 17.05.2019 10:59

ИВ Баку направит более 22,5 млн манатов на ремонт и строительство культурно-социальных объектов

Исполнительная власть Баку заключила три контракта стоимостью 22 млн 574 тыс. 263,1 манат с ООО «INPEKS.N» на ремонт и строительство объектов и благоустройство столицы.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, первый контракт с INPEKS.N предусматривает проведение работ по ремонту, реконструкции и благоустройству на территории Баку, в парках, скверах, дворах, тротуарах. Стоимость договора составляет 16 млн 999 тыс. 743,9 манатов.

Второй контракт на сумму 2 млн 575 тыс. 40,6 манатов предусматривает ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальных дорогах и тротуарах.

Также INPEKS.N привлечена в качестве подрядчика к ремонту и строительству на территории Баку объектов социально-культурного и бытового назначения. Стоимость работ - 2 млн 999 тыс. 478,6 манатов.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЭРИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]