ИВ Баку направит более 22,5 млн манатов на ремонт и строительство культурно-социальных объектов

Исполнительная власть Баку заключила три контракта стоимостью 22 млн 574 тыс. 263,1 манат с ООО «INPEKS.N» на ремонт и строительство объектов и благоустройство столицы.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, первый контракт с INPEKS.N предусматривает проведение работ по ремонту, реконструкции и благоустройству на территории Баку, в парках, скверах, дворах, тротуарах. Стоимость договора составляет 16 млн 999 тыс. 743,9 манатов.
Второй контракт на сумму 2 млн 575 тыс. 40,6 манатов предусматривает ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальных дорогах и тротуарах.
Также INPEKS.N привлечена в качестве подрядчика к ремонту и строительству на территории Баку объектов социально-культурного и бытового назначения. Стоимость работ - 2 млн 999 тыс. 478,6 манатов.
Н.Аббасова
США рекомендуют Азербайджану улучшить юридическую систему
Азербайджан ждет от США отмены 907 поправки для развития экономических связей – глава Минфина
Президент Алиев принял послов и глав дипмиссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле 2019г вырос на 0,1%, из Азербайджана – на 26,9%
Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана
Антитеррористические законы в Казахстане часто используют против гражданского общества и оппозиции, считают в ООН
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР