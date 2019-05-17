В Эстонии закончились военные учения у границы с Россией

В Эстонии в пятницу завершились масштабные трехнедельные учения "Весенний шторм", которые проходили рядом с российской границей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе главного штаба сил обороны страны.

"Все прошло более-менее по сценарию. Мы смогли проделать все маневры, которые хотели провести и испытать", - процитировали командующего силами обороны генерал-майора Мартина Херема в пресс-службе.

По оценке командующего, учения прошли успешно, так как на них не произошло несчастных случаев. В то же время он признал, что был нанесен определенный ущерб окружающей среде.

В ходе прошедших с 29 апреля по 17 мая учений отрабатывались синхронизация боевых планов сил обороны, сотрудничество на уровне управления войсками, подготовка к отражению военной угрозы.

Впервые на "Весеннем шторме" принимала участие ракетная часть из Польши, которая отрабатывала совместно с военными моряками защиту морских путей Эстонии. Имеющиеся на вооружении польских военных ракеты можно использовать как против движущихся кораблей, так и против сухопутных стратегических целей, отметили в главном штабе.

В учениях, кроме эстонских военнослужащих, принимали участие солдаты и офицеры дислоцированной здесь боевой группы НАТО, а также прибывшие на маневры военнослужащие из государств-союзников и партнеров. Всего участвовали более 9 тыс. военнослужащих из 17 государств.

Было задействовано несколько сотен единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки.

С воздуха учения прикрывали истребители Eurofighter из Германии и Великобритании, польские штурмовики SU-22, вертолеты Wildcat, Apache и Pavehawk из США и Соединенного королевства, а также самолеты и вертолеты ВСС Эстонии.