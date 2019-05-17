Президент Алиев принял послов и глав дипмиссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей дипломатических миссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане, сообщает сайт главы государства.

Встреча Алиева с дипломатами состоялась в пятницу в Баку по случаю священного месяца Рамазан.

Ф.Исазаде