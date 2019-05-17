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Внешняя политика 17.05.2019 11:08

Президент Алиев принял послов и глав дипмиссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев принял послов и руководителей дипломатических миссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане, сообщает сайт главы государства.

Встреча Алиева с дипломатами состоялась в пятницу в Баку по случаю священного месяца Рамазан.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ДИПЛОМАТЫ, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]