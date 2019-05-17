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Внешняя политика 17.05.2019 11:24

Азербайджан ждет от США отмены 907 поправки для развития экономических связей – глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил о наличии ряда факторов, мешающих развитию экономических отношений с США.

«С сожалением хочу отметить, что успешному развитию экономических отношений между Азербайджаном и США мешают несколько факторов. В первую очередь, это 907-я поправка, которая ограничивает торговые отношения между двумя странами, и мы надеемся, что правительство США будет работать в направлении отмены данной поправки", - сказал Шарифов в пятницу в Баку на четвертом заседании азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Другим фактором, мешающим развитию отношений, по его мнению, является продолжающаяся около 30 лет оккупация азербайджанских земель со стороны Армении. "Оккупационная политика Армении также мешает развитию всего Южного Кавказа. Я надеюсь, что решение нагорно-карабахского конфликта позволит улучшить экономическое положение всего региона и послужит развитию торгового потенциала Южного Кавказа", - отметил Шарифов.

В октябре 1992 года конгресс США принял закон под названием "Акт в поддержку свободы", регулирующий оказание государственной помощи бывшим советским республикам. Согласно 907-й поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Действие 907-й поправки приостанавливается президентом США с 2002 года на ежегодной основе, в соответствии с полномочиями, которыми Конгресс наделил его в 2001 году.

А.Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ОТНОШЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]