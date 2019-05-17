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СНГ 17.05.2019 12:44

Антитеррористические законы в Казахстане часто используют против гражданского общества и оппозиции, считают в ООН

Законодательство по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Казахстане зачастую используют против объединений гражданского общества, заявила независимый эксперт ООН Фионнуала Ни Аолэйн.

"Я крайне обеспокоена тем, что законодательство Казахстана по борьбе с терроризмом и экстремизмом часто используется против объединений гражданского общества. Я призываю правительство позволить этим организациям и объединениям заниматься своей деятельностью, так как она защищена международным правом", - сказала Аолэйн в пятницу на пресс-конференции в Нур-Султане.

"Я также очень встревожена тем, что законодательство по противодействию терроризму, включая противодействие финансированию терроризма, регулярно и жестко применяется к религиозным меньшинствам. Это вызывает тревогу. Также есть обеспокоенность в отношении практики использования законодательства по противодействию экстремизму против политических групп и критически настроенных голосов", - сказала эксперт ООН.

По ее мнению, это "отвлекает внимание подлинной и столь необходимой работы на глобальном уровне по борьбе с конкретными террористическими вызовами согласно международному праву".

Аолэйн в пятницу завершает свой восьмидневный официальный визит в Казахстан, целью которого была оценка практики противодействия терроризму и антитеррористического законодательства республики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ТЕРРОРИЗМ, ЗАКОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]