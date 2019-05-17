Антитеррористические законы в Казахстане часто используют против гражданского общества и оппозиции, считают в ООН

Законодательство по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Казахстане зачастую используют против объединений гражданского общества, заявила независимый эксперт ООН Фионнуала Ни Аолэйн.
"Я крайне обеспокоена тем, что законодательство Казахстана по борьбе с терроризмом и экстремизмом часто используется против объединений гражданского общества. Я призываю правительство позволить этим организациям и объединениям заниматься своей деятельностью, так как она защищена международным правом", - сказала Аолэйн в пятницу на пресс-конференции в Нур-Султане.
"Я также очень встревожена тем, что законодательство по противодействию терроризму, включая противодействие финансированию терроризма, регулярно и жестко применяется к религиозным меньшинствам. Это вызывает тревогу. Также есть обеспокоенность в отношении практики использования законодательства по противодействию экстремизму против политических групп и критически настроенных голосов", - сказала эксперт ООН.
По ее мнению, это "отвлекает внимание подлинной и столь необходимой работы на глобальном уровне по борьбе с конкретными террористическими вызовами согласно международному праву".
Аолэйн в пятницу завершает свой восьмидневный официальный визит в Казахстан, целью которого была оценка практики противодействия терроризму и антитеррористического законодательства республики.
США рекомендуют Азербайджану улучшить юридическую систему
Азербайджан ждет от США отмены 907 поправки для развития экономических связей – глава Минфина
Президент Алиев принял послов и глав дипмиссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане
ЦБ Азербайджана планирует 20 мая на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Технические работы для приема карт «Мир» в Азербайджане уже завершены
MBNP ограничила лицензию Азерсыгорта из-за нарушений при заключении договоров по ОСАГО
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле 2019г вырос на 0,1%, из Азербайджана – на 26,9%
Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР