Антитеррористические законы в Казахстане часто используют против гражданского общества и оппозиции, считают в ООН

Законодательство по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Казахстане зачастую используют против объединений гражданского общества, заявила независимый эксперт ООН Фионнуала Ни Аолэйн.

"Я крайне обеспокоена тем, что законодательство Казахстана по борьбе с терроризмом и экстремизмом часто используется против объединений гражданского общества. Я призываю правительство позволить этим организациям и объединениям заниматься своей деятельностью, так как она защищена международным правом", - сказала Аолэйн в пятницу на пресс-конференции в Нур-Султане.

"Я также очень встревожена тем, что законодательство по противодействию терроризму, включая противодействие финансированию терроризма, регулярно и жестко применяется к религиозным меньшинствам. Это вызывает тревогу. Также есть обеспокоенность в отношении практики использования законодательства по противодействию экстремизму против политических групп и критически настроенных голосов", - сказала эксперт ООН.

По ее мнению, это "отвлекает внимание подлинной и столь необходимой работы на глобальном уровне по борьбе с конкретными террористическими вызовами согласно международному праву".

Аолэйн в пятницу завершает свой восьмидневный официальный визит в Казахстан, целью которого была оценка практики противодействия терроризму и антитеррористического законодательства республики.