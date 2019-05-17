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ТЭК 17.05.2019 11:38

США хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике и транспорте – посол в Баку

США заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Азербайджаном в ряде сфер, в частности, энергетики, транспорта и логистики, заявил американский посол в Баку Ли Литценбергер.

"США 27 лет поддерживают независимость и экономическое развитие Азербайджана. Хочу отметить, что объем финансовой поддержки со стороны США за эти годы составит $1,3 млрд. Мы надеемся, что сегодня сможем достичь конкретных результатов в сферах энергетики, транспорта и логистики", - сказал Литценбергер в пятницу в Баку на четвертом заседании азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В свою очередь, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что суммарные инвестиции американских компаний в азербайджанскую экономику оцениваются в $13,6 млрд, портфельные инвестиции Азербайджана в американскую экономику составили $8,2 млрд.

«Товарооборот между Азербайджаном и США в 2018 году составил $860 млн, из которых $330 млн пришлось на экспорт азербайджанской продукции в США», - подчеркнул глава Минфина.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]