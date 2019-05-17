США хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике и транспорте – посол в Баку

США заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Азербайджаном в ряде сфер, в частности, энергетики, транспорта и логистики, заявил американский посол в Баку Ли Литценбергер.
"США 27 лет поддерживают независимость и экономическое развитие Азербайджана. Хочу отметить, что объем финансовой поддержки со стороны США за эти годы составит $1,3 млрд. Мы надеемся, что сегодня сможем достичь конкретных результатов в сферах энергетики, транспорта и логистики", - сказал Литценбергер в пятницу в Баку на четвертом заседании азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству.
В свою очередь, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что суммарные инвестиции американских компаний в азербайджанскую экономику оцениваются в $13,6 млрд, портфельные инвестиции Азербайджана в американскую экономику составили $8,2 млрд.
«Товарооборот между Азербайджаном и США в 2018 году составил $860 млн, из которых $330 млн пришлось на экспорт азербайджанской продукции в США», - подчеркнул глава Минфина.
А.Мамедов
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