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Финансы 17.05.2019 11:48

MBNP ограничила лицензию Азерсыгорта из-за нарушений при заключении договоров по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензию на страховую деятельность СК "Азерсыгорта", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"Азерсыгорта не может с 17 мая оказывать услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в MBNP.

Регулятор принял решение в связи с тем, что "Азерсыгорта" нарушила закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО. "Данное решение будет действовать до тех, пока компания не устранит недостатки в своей работе", - подчеркнули в палате.

"Азерсыгорта" создана в 1991 году. Компания входит в десятку ведущих компаний в Азербайджане по объему собираемых премий и производимых страховых выплат. Уставный капитал равен 9 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: СК, ЛИЦЕНЗИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]