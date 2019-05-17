MBNP ограничила лицензию Азерсыгорта из-за нарушений при заключении договоров по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензию на страховую деятельность СК "Азерсыгорта", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"Азерсыгорта не может с 17 мая оказывать услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в MBNP.

Регулятор принял решение в связи с тем, что "Азерсыгорта" нарушила закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО. "Данное решение будет действовать до тех, пока компания не устранит недостатки в своей работе", - подчеркнули в палате.

"Азерсыгорта" создана в 1991 году. Компания входит в десятку ведущих компаний в Азербайджане по объему собираемых премий и производимых страховых выплат. Уставный капитал равен 9 млн манатов.

Н.Аббасова