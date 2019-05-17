MBNP ограничила лицензию Азерсыгорта из-за нарушений при заключении договоров по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензию на страховую деятельность СК "Азерсыгорта", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.
"Азерсыгорта не может с 17 мая оказывать услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в MBNP.
Регулятор принял решение в связи с тем, что "Азерсыгорта" нарушила закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО. "Данное решение будет действовать до тех, пока компания не устранит недостатки в своей работе", - подчеркнули в палате.
"Азерсыгорта" создана в 1991 году. Компания входит в десятку ведущих компаний в Азербайджане по объему собираемых премий и производимых страховых выплат. Уставный капитал равен 9 млн манатов.
Н.Аббасова
США рекомендуют Азербайджану улучшить юридическую систему
Азербайджан ждет от США отмены 907 поправки для развития экономических связей – глава Минфина
Президент Алиев принял послов и глав дипмиссий мусульманских стран, аккредитованных в Азербайджане
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле 2019г вырос на 0,1%, из Азербайджана – на 26,9%
Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана
Антитеррористические законы в Казахстане часто используют против гражданского общества и оппозиции, считают в ООН
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отмечают 100-летие Бакинского государственного университета и 10-летие Русского центра Фонда «Русский мир»
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР