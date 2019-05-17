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СНГ 17.05.2019 14:02

В ООН обеспокоены масштабными блокировками соцсетей в Казахстане

Блокировки социальных сетей в Казахстане из соображения безопасности несоразмерны угрозам и ограничивают законные права граждан на мирные собрания, заявила независимый эксперт ООН Фионнуала Ни Аолэйн.

"Государственные представители, с которыми я встречалась, знают, что я этим обеспокоена. Хочу отметить, что в рамках визита я сама, а также члены моей команды, наблюдали широкомасштабные блокировки интернета. С моей точки зрения, преувеличена несоразмерная реакция на появление какого-то одного или двух контентов", - сказала Аолэйн на пресс-конференции в Нур-Султане, отвечая на вопрос о том, законно ли в Казахстане ограничивают доступ к соцсетям и онлайн-платформам.

"Здесь возникает проблема соблюдения принципа соразмерности, а кроме того, все эти шаги оправдываются необходимостью соблюдать безопасность. Памятуя о том, что свобода собрания и выражения мнений защищается международным правом, я глубоко обеспокоена тем, что причины соображения безопасности используются как предлог для того, чтобы ограничить реализацию вполне законных прав (на мирные собрание - ИФ-К)", - заключила она.

В последние месяцы в Казахстане периодически блокируется доступ к социальным сетям и мессенджерам.

В День Победы, когда в крупных городах республики проходили шествия "Бессмертного полка", был заблокирован доступ к Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам. В тот же день некоторое время были недоступны сайты ряда СМИ.

Накануне праздника Генпрокуратура Казахстана опубликовала обращение к гражданам с предостережением об участии в несанкционированных митингах, так как в соцсетях и мессенджерах распространялись призывы использовать шествия для протестных акций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, СОЦСЕТИ, БЛОКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]