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Финансы 17.05.2019 12:13

Технические работы для приема карт «Мир» в Азербайджане уже завершены

Технические работы по приему карт «Мир» в Азербайджане в настоящее время завершены, это позволит в ближайшее время начать полноценный прием национальных платежных карт, заявил глава Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

«Уже проведены все необходимые технические мероприятия для начала приема карт «Мир» в Азербайджане с первым пилотным банком ВТБ (Азербайджан), и мы находимся практически в полной технологической готовности. Технологическим партнером в этом проекте выступит компания AzeriCard», - сказал Комлев на Fintex Summit 2019 в Баку.

Он также уточнил, что ПС «Мир» готова будет сотрудничать с разными азербайджанскими банками, обладающими банкоматной и pos-терминальной сетью.

По словам Комлева, турпоток россиян в Азербайджан является достаточно большим. «Азербайджан входит в число лидеров среди стран, которые чаще всего посещают туристы из России. По итогам 2018 года 789 тыс. россиян посетили Азербайджан, в то же время 893 тыс. азербайджанцев съездили в Россию. Постоянный рост взаимного потока туристов между Россией и Азербайджаном, а также увеличение существующего между этими странами денежного потока создают предпосылки для того, чтобы масштабировать проект по приему карт», - отметил он.

По его словам, в России общая эмиссия карт «Мир» составляет около 58 млн. единиц.

А.Азизов

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Тэги: МИР, КАРТЫ, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]