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Дальнее зарубежье 17.05.2019 12:17

Тайвань первым в Азии одобрил однополые браки

Парламент Тайваня в пятницу проголосовал в поддержку легализации однополых браков, сообщает агентство Associated Press.

Это первый случай в Азии, где местные власти одобряют такую инициативу. Законопроект вступит в силу, когда его подпишет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Депутаты обсуждали сразу три законопроекта, посвященных однополым союзам. В результате поддержку получил законопроект, составленный администрацией Тайваня, наиболее прогрессивный из представленных, сообщает телеканал BBC.

Принятый законопроект стал единственным из трех, в котором однополый союз называется именно браком. В двух других законопроектах такой вид отношений назывался "однополый союз" и "однополые семейные отношения". Кроме того, этот законопроект стал единственным, предоставившим гомосексуальным парам частичное право на усыновление детей.

Тысячи людей, в том числе однополые пары, приняли участие в пятницу в демонстрации перед зданием парламента в поддержку однополых союзов. Порядка 50 противников нововведения также собрались перед парламентом, они выступали с речами в поддержку традиционных браков.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, БРАКИ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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