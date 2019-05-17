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Это интересно 17.05.2019 12:18

Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя

Германский стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси.

В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает BBC.

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Аппарат приводят в движение 36 электромоторов. Одной зарядки хватает на 1 час полета, за который он способен преодолеть 300 километров.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников".

Теперь аэротакси предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 20-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, американской Uber и несколькими стартапами. Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОТАКСИ, АВТОПИЛОТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]