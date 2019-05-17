Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя

Германский стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси.

В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает BBC.

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Аппарат приводят в движение 36 электромоторов. Одной зарядки хватает на 1 час полета, за который он способен преодолеть 300 километров.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников".

Теперь аэротакси предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 20-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, американской Uber и несколькими стартапами. Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.