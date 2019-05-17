Нужно изменить избирательную систему Украины и снять неприкосновенность с депутатов и чиновников - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым внести изменения в избирательную систему республики.
"Нужно говорить о том, какой должна быть избирательная система, чтобы дать новое качество украинской политике в следующем парламенте... Возможно, пришло время объединиться и в конце концов принять решение, что система выборов должна быть изменена, провести серьезную дискуссию. Но дать возможность конкуренции на политической арене страны", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу.
Гройсман также высказал мнение, что "неприкосновенность украинского парламента и других чиновников разъедает их изнутри, позволяет расширять рамки и нарушать закон, за что все равно придется отвечать".
"Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", - обратился он к Верховной Раде.
Премьер подчеркнул, что реформа децентрализации власти еще не завершена. "Мы полностью реализовали эту реформу? Нет. Она остается под риском? Да", - сказал он.
"Нам нужны изменения Конституции и внедрение еще законов, которые позволят фундаментально закрепить право децентрализации", - отметил В.Гройсман.
Кроме того, премьер отметил, что для реализации курса на европейскую интеграцию необходимо также принять ряд законодательных инициатив.
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